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Людей спасли при пожаре в многоэтажке в Белокурихе

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В одной из квартир загорелись вещи

Людей спасли при пожаре в многоэтажке в Белокурихе

Фото: t.me/mchs_altkray

В Белокурихе пожарные спасли людей из горящей многоэтажки. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже дома по улице А. Мясникова. Пламя удалось быстро ликвидировать, отмечается, что горели личные вещи хозяев жилья. 

“Пожарные спасли двух человек, эвакуировано ещё шесть человек. В работе было задействовано два пожарных расчета, десять человек личного состава”, – сказано в сообщении МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных пострадавших нет.

Взято отсюда

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