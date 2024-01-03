Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Два брата неславянской внешности причинили девочке тяжкий вред здоровью

Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Свердловской области двое подростков избили девочку и мальчика, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле возле школы.

“Пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью”, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам “умышленного причинения тяжкого вреда здоровью”. Следствие устанавливает всех очевидцев, проверяет подростков и выясняет все обстоятельства.

Как уточняет “Инцидент Нижний Тагил”, подростки – братья-пятиклассники неславянской внешности. Сначала они ударили мальчика, а затем ударили в висок 11-летнюю девочку-сироту и “пинали ногами до одури”. Отмечается, что мать братьев стояла рядом, поощряла их действия и снимала происходящее на видео.

“После жестокого избиения хрупкая, неконфликтная девочка-сиротка оказалась в больнице с сотрясением мозга и сильными болями в животе”, – рассказали в подробном материале об избиении.

По словам знакомых с ситуацией, братья держат в страхе весь класс. Примечательно, что когда девочка уже находилась в больнице они “назначили ей стрелку с угрозами разбить лицо”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Минобороны рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт

04.01.2024

 Новости

Скончался актер из “Глухаря” и “Склифосовского” Черняев

04.01.2024

 Новости

Власти Белгорода решили эвакуировать порядка 600 человек, сообщил Гладков

04.01.2024

 Новости

В селе под Воронежем более ста домов повреждены из-за схода боеприпаса

04.01.2024

 Новости

Дискотека под песню Сердючки в Псковской области обернулась скандалом

04.01.2024

 Новости

В Москве отремонтировали более 120 домов, где жили выдающиеся военные

04.01.2024

 Происшествия

Число погибших при серии землетрясений в японской Исикаве выросло до 30

04.01.2024

 Происшествия

Боеприпас сошел с военного самолета и упал на село в Воронежской области

04.01.2024

 Происшествия

Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix