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Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина

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Его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий — гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза

Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина

Фото: ТАСС

Предварительная причина смерти Юрия Соломина – почечная недостаточность. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий – гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза. 

Напомним, что о смерти Соломина стало известно 11 января. Актер скончался дома в Спиридоньевском переулке в Москве. В последнее время он регулярно обращался в больницу, в последний раз худрука Малого театра выписали из медучреждения 9 января. До этого в театре заявляли, что он перенес инсульт в легкой форме.

Взято отсюда

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