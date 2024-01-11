Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина

Его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий — гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза

Фото: ТАСС

Предварительная причина смерти Юрия Соломина – почечная недостаточность. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, его самочувствие также постоянно ухудшалось на фоне побочных патологий – гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза.

Напомним, что о смерти Соломина стало известно 11 января. Актер скончался дома в Спиридоньевском переулке в Москве. В последнее время он регулярно обращался в больницу, в последний раз худрука Малого театра выписали из медучреждения 9 января. До этого в театре заявляли, что он перенес инсульт в легкой форме.

Взято отсюда