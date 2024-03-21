Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

Изначально представитель экстренных служб заявлял агентству, что завал – 9 тысяч “кубов”, из которых около 3 тысяч уже вывезли на поверхность. Теперь же его оценивают в 194 тысячи “кубов”

Карьер на руднике / Фото: unsplash.com

Масштаб обвала на руднике “Пионер” в Приамурье превысил изначальную оценку почти в 22 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

“По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров”, – заявил он.

Изначально представитель экстренных служб заявлял агентству, что завал – 9 тысяч “кубов”, из которых около 3 тысяч уже вывезли на поверхность.

Обрушение произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Спасательная операция продолжается круглосуточно, работающую на объекте команду скоро подменит другая.

Взято отсюда