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Массовая авария произошла на Павловском тракте в Барнауле

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Машины перекрыли сразу две полосы движения

Массовая авария произошла на Павловском тракте в Барнауле

Фото: “Инцидент Барнаул”

Массовая авария произошла на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Как минимум четыре автомобиля рано утром столкнулись у остановки “Мастерские”. 

Из-за происшествия были перекрыты сразу две полосы движения. На месте работали сотрудники ГИБДД. “В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля “Лада Гранта”, мужчина 1962 года рождения, и его пассажир – мужчина 1965 года рождения, а также пассажир первой “Лады Гранты” – женщина 1968 года рождения. Пострадавшим оказана медицинская помощь”, – рассказали правоохранители.

По данному факту проводится проверка.

Взято отсюда

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