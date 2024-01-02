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Массовое ДТП с троллейбусом произошло в Рубцовске

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Виновник выехал на красный на перекресток проспекта Ленина и улицы Дзержинского

Массовое ДТП с троллейбусом произошло в Рубцовске

Фото: unsplash.com

Массовое ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского утром в Рубцовске. В аварии приняли участие иномарка и троллейбус, рассказали в краевой ГИБДД.

По предварительной информации, около 10:10 на перекресток выехал водитель Nissan – он двигался на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Mazda Familia, а после – с рядом стоящим троллейбусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом.

Взято отсюда

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