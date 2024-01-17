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Мать случайно купила шестилетнему мальчику конфеты с наркотиком

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В США мать ошиблась и купила шестилетнему сыну наркотические конфеты. Об этом пишет Lenta.ru.

Мать случайно купила шестилетнему мальчику конфеты с наркотиком

Самодельные конфеты.

Женщина рассказала, что на кассе в магазине сын протянул ей пакет с леденцами и попросил купить. Она, не задумываясь, оплатила его.

Вскоре мальчик пожаловался на странные ощущения и вел себя неадекватно. Отец заподозрил неладное и проверил упаковку с конфетами. Оказалось, что в леденцах содержится каннабиноид тетрагидроканнабинол.

Отмечается, что вещество запрещено в России, однако легализовано в некоторых других штатах.

Ребенка отвезли в больницу, где тот провел шесть часов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

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Взято отсюда
18.01.2024

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