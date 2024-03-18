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Минобороны России: нанесен удар по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

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Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией

Минобороны России: нанесен удар по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на Минобороны РФ.

Там заявили, что удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. О конкретном местоположении места в ведомстве не рассказали.

Также за минувшие сутки российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах боевых действий.

Взято отсюда

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