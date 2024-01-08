Младенец в Татарстане умер после того как его подбросили в воздух

Родителей младенца задержали

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Четырехмесячный младенец в Татарстане умер после игры с родителями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно установлено, что родители стали подкидывать малыша в воздух, после чего ему стало плохо. Домой вызвали скорую, но врачи не смогли спасти жизнь ребенка. После вскрытия выяснилось, что смерть наступила из-за кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

26-летнюю мать и ее 32-летнего сожителя задержали. По факту происшествия завели уголовное дело.

Правоохранители разбираются в случившемся.

Взято отсюда