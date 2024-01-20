реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Многодетная семья отравилась шаурмой в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пострадали четыре человека

Многодетная семья отравилась шаурмой в Барнауле

Фото: pxhere.com

В Барнауле многодетная семья отравилась шаурмой, которую купили в “Грильнице” на Балтийской, 116, и съели на ужин 19 января. Об этом пишет “Толк”.

“Ночью начало рвать сына (5 лет), поднялась температура 38,7. Затем дочь (11 лет), те же симптомы (рвота, диарея, температура). Вызвали скорую, их вместе с мужем забрали в детскую инфекционную”, – поделилась горожанка.

Женщина отметила, что она тоже болеет, но лечится самостоятельно, так как не смогла поехать в больницу из-за того, что у нее есть еще двое маленьких детей. Они в силу возраста шаурму не ели.

По словам горожанки, она намерена написать претензию на имя руководства заведения и отнести остатки еды на экспертизу, как только пойдет на поправку.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

21.01.2024

 Образование

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

21.01.2024

 Новости Алтай

Наконец встретились снова: история любви Юрия Соломина и его жены Ольги длиной в жизнь

21.01.2024

 Новости Алтай

Разрушает желудок и почки. Врач — об опасности чайного налета в заварочнике и как от него избавиться

21.01.2024

 Новости Алтай

Кота Твикса, которого вышвырнула проводница, нашли мертвым

21.01.2024

 Новости Алтай

От прически «Доширак» до 3,5 млн долларов в год: что мы не знаем о «глупой» блондинке со стальным характером Ольге Бузовой

21.01.2024

 Новости Алтай

Смотря сколько details. Как учила английский модель Водянова и другие российские знаменитости, перебираясь за границу. Оцениваем уровень

21.01.2024

 Новости Алтай

Зеленский сказал, что думает о мирных переговорах: новости СВО за 20 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске