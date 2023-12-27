Множество спортивных мероприятий пройдет в Барнауле на новогодних праздниках

В новогодние и рождественские праздники в Барнауле пройдет около 30 спортивных мероприятий. Об этом сообщает администрация города.
В Барнауле впервые прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике.
Отмечается, что сегодня, 27 декабря, в Барнауле стартовало первенство по тхэквондо «Морозные игры» среди мальчиков и девочек 2016 года рождения и старше.
Полное расписание спортивных мероприятий:
Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно заниматься на улице с тренерами.
Взято отсюда
28.12.2023