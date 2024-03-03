Молодой барнаулец украл из фитнес-клуба более 35 тыс. рублей

Из кассы одного из барнаульских фитнес-клубов похитили 38 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.

По горячим следам полицейские задержали молодого парня 2004 года рождения.

Отмечается, что ранее местный житель работал администратором в фитнес-центре. Он решил похитить деньги и потратить их.

Во время задержания средств у парня уже не было. Ущерб он будет возмещать.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе.

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Взято отсюда

03.03.2024