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Молодой барнаулец украл из фитнес-клуба более 35 тыс. рублей

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Из кассы одного из барнаульских фитнес-клубов похитили 38 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодой барнаулец украл из фитнес-клуба более 35 тыс. рублей

Деньги.

По горячим следам полицейские задержали молодого парня 2004 года рождения.

Отмечается, что ранее местный житель работал администратором в фитнес-центре. Он решил похитить деньги и потратить их.

Во время задержания средств у парня уже не было. Ущерб он будет возмещать.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе.

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Взято отсюда
03.03.2024

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