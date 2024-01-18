Молодой житель Алтая скидывал деньги на беспилотники “украинским террористам”

Бийчанин вину признал, его отправили под стражу

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В Алтайском крае задержали 19-летнего жителя, который оказывал финансовую поддержку террористической организации, сообщает региональная ФСБ.

“Житель Бийска, являясь участником интернет-сообщества украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России, принял решение оказать финансовую помощь на приобретение беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против РФ”, – рассказали в ведомстве.

Молодой человек со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек терорганизации.

Бийчанин вину признал, его отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за финансирование терроризма.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, присягнувшего “украинским террористам”.

Взято отсюда