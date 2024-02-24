реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Мощные подземные толчки ощутили жители Алма-Аты ночью

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жители Алма-Аты почувствовали подземные толчки в ночь на 24 февраля.

Мощные подземные толчки ощутили жители Алма-Аты ночью

Землетрясение.

Магнитуда составила 6,1, пишет РИА Новости.

При этом эпицентр природного катаклизма находился на территории КНР.

О пострадавших и разрушений не сообщается, указывает Газета.Ru.

Ранее в Зауралье эвакуировали жильцов многоэтажек из-за мощного землетрясения. У зданий выставлен патруль.

Также сообщалось, что экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек. Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. Горожан власти попросили покинуть дома до особого распоряжения.

При этом первоначально магнитуду землетрясения в Алма-Ате указывали 6,7. Впоследствии — 7.

Ночное сейсмособытие ощутили также барнаульцы, жители Новосибирской области.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
24.02.2024

горняк22 телеграм
В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

Сегодня глава города Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы…

Узнать больше
Снег и потепление до -5 градусов ожидается в Алтайском крае в начале рабочей недели

Снег и потепление до -5 градусов ожидается в Алтайском крае в начале рабочей недели

Фото: Анна Меньшикова, Толк Лютые морозы к концу февраля отступают…

Узнать больше
В Барнауле как 70 лет назад встретят поезд с целинниками

В Барнауле как 70 лет назад встретят поезд с целинниками

1 марта в Барнауле пройдет театрализованная реконструкция встречи первого поезда…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp