Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мощные землетрясения охватили центр Японии. Объявлена угроза цунами

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мощные подземные толчки зафиксировали в центре Японии 1 января. Власти объявили угрозу цунами. Об этом сообщает ТАСС.

Мощные землетрясения охватили центр Японии. Объявлена угроза цунами

Япония. Рисовые плантации.

Сильные подземные толчки ощущаются в Токио. “Российская газета” добавляет, что их магнитуда составляет 5,6 и 7, они произошли с разницей в несколько минут.

В стране объявлена угроза цунами, метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. Ожидается, что волны поднимутся до 3 метров на всем побережье Японского моря.

Энергетические компании добавляют, что проверяют состояние атомных объектов после нескольких мощных землетрясений.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на северо-западе Китая. Погибли 111 человек. Еще 96 человек ранены.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
01.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix