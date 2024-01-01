Мощный пожар охватил столичный горнолыжный курорт

На территории горнолыжного курорта на западе Москвы произошел пожар площадью 800 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Огонь. Пожар.
По данным оперативных служб, загорелся ангар с дизельным топливом и спортивным инвентарем. Он принадлежит горнолыжному курорту “Лата-трек”, который находится на Крылатской улице.
Площадь пожара составила 800 кв. м. Пострадавших нет. Из-за возгорания ангар обрушился.
Пожар удалось ликвидировать в 01:59 мск.
Ранее мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года в городе Тараз, на территории парка Первого президента в Казахстане.
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Взято отсюда
01.01.2024