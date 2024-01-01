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Мощный пожар охватил столичный горнолыжный курорт

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На территории горнолыжного курорта на западе Москвы произошел пожар площадью 800 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

Мощный пожар охватил столичный горнолыжный курорт

Огонь. Пожар.

По данным оперативных служб, загорелся ангар с дизельным топливом и спортивным инвентарем. Он принадлежит горнолыжному курорту “Лата-трек”, который находится на Крылатской улице.

Площадь пожара составила 800 кв. м. Пострадавших нет. Из-за возгорания ангар обрушился.

Пожар удалось ликвидировать в 01:59 мск.

Ранее мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года в городе Тараз, на территории парка Первого президента в Казахстане.

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Взято отсюда
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