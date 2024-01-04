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Московские дома остались без тепла, воды и света в рекордные за последние 42 года морозы

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В Москве три района остались без электричества, водоснабжения и отопления в морозные -27 градусов утром 4 января, сообщает SHOT.

Московские дома остались без тепла, воды и света в рекордные за последние 42 года морозы

Девушка ёжится от холода.

Системы отключили из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. На месте возгорания работали сотрудники МЧС.

Без воды, света и тепла остались жители ближайших районов — это Алтуфьево, Отрадное и Бибирево. Большую часть домов уже перевели на резервную схему.

При этом ночь на 4 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура опустилась до -27,1 градуса, а в Подмосковье — до -30.

По данным центра “Фобос”, таких морозов в столице не было 42 года. Холода отступят только после Рождества.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными.

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Взято отсюда
04.01.2024

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