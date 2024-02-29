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Москвичка пришла в супермаркет обнаженной и стала молиться консервированным ананасам

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Голая девушка молилась на консервированные ананасы в магазине будучи голой. Ее отправили в психиатрическую больницу, сообщает Shot.

Москвичка пришла в супермаркет обнаженной и стала молиться консервированным ананасам

Консервирование.

Девушка пришла в магазин “Перекресток”, уселась на пол перед стендом с консервированными ананасами и стала молиться. По ее словам, поклоняться голой ананасам ей “велел Всевышний”.

Полицейские доставили ее сначала в отделение, а оттуда — в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Сейчас специалисты устанавливают диагноз.

Ранее голый мужчина упал с дерева и сильно напугал прохожих.

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Взято отсюда
29.02.2024

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