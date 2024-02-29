Москвичка пришла в супермаркет обнаженной и стала молиться консервированным ананасам

Голая девушка молилась на консервированные ананасы в магазине будучи голой. Ее отправили в психиатрическую больницу, сообщает Shot.

Консервирование.

Девушка пришла в магазин “Перекресток”, уселась на пол перед стендом с консервированными ананасами и стала молиться. По ее словам, поклоняться голой ананасам ей “велел Всевышний”.

Полицейские доставили ее сначала в отделение, а оттуда — в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Сейчас специалисты устанавливают диагноз.

Ранее голый мужчина упал с дерева и сильно напугал прохожих.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

29.02.2024