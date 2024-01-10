Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Спасатели эвакуировали из подъезда шестерых человек

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске в подвале многоэтажного дома загорелся мусор, огонь потушили пожарные, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился утром 10 января на улице Красной. На момент прибытия огнеборцев в подъезде было сильное задымление.

Были эвакуированы четверо взрослых и двое детей. Еще 25 человек выбрались на свежий воздух самостоятельно.

“Пожар ликвидирован на площади около 7 кв. м. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем”, – рассказали в ведомстве.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Какие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за бури (да, опять)

11.01.2024

 Новости Алтай

Путин рассказал, почему участникам СВО задерживают выплаты: новости спецоперации за 10 января

11.01.2024

 Новости Алтай

Климатологи: 2024 год может стать самым жарким в истории

11.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, почему Сергей Нетиевский ушел из “Уральских пельменей”

11.01.2024

 Новости Алтай

11 января в Алтайском крае ожидается местами небольшой снег, метели

11.01.2024

 Новости Алтай

Страшный день: почему в старину 11 января считалось несчастливой датой

11.01.2024

 Авто и дороги

Какие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за бури (да, опять)

11.01.2024

 Происшествия

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

11.01.2024

 Происшествия

Половина Омска и треть Омской области остались без электричества

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix