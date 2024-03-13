Пострадавшая осталась без работы на время, пока ее машину чинят

Кадр из видео / телеканал “360”

Мужчина избил женщину-водителя в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал “360”.

По словам пострадавшей, работающей в такси, она остановилась, чтобы забрать клиента, и вдруг увидела, как незнакомец бьет по стеклу. Когда оно разбилось, мужчина бросился на водителя.

Дебошира увел знакомый, они уехали, но через некоторое время вернулись и стали извиняться.

“Осколки от разбитого водительского стекла попали на перегородку носа и подбородок. Пострадали шея и голова. После нападения тошнило – понадобилась медицинская помощь”, – рассказала пострадавшая.

На время ремонта авто девушка осталась без работы.

Взято отсюда