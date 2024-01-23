От полученных травм он погиб

Скорая помощь у дома на Павловском тракте / Инцидент Барнаул

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

От полученных травм горожанин скончался. Его обнаружили на тротуаре у дома на Павловском тракте.

На месте работали медики. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что 31-летнего юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи. После драки молодой человек впал в кому и умер через два дня, не приходя в сознание.

Взято отсюда