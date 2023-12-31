Мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года

Инцидент произошел в городе Тараз, на территории парка Первого президента в Казахстане.
Новый год. Новогодняя елка.
Мужчина поджег новогоднюю елку. Полицейские задержали подозреваемого.
Он дал признательные показания, указывает Газета.Ru.
Причиной такого поведения мужчины стал протест. Мужчина уверен — в Казахстане не стоит отмечать Новый год, сообщает Orda.kz.
Ранее новогодняя елка рухнула на людей. В Бельгии на трех человек упала 20-метровая новогодняя елка. Погибла одна девушка.
Отмечается, что праздничная елка стояла на главной площади.
Всех пострадавших госпитализировали, однако для одной девушки травмы стали смертельными.
Известно, что дерево упало из-за сильного порыва ветра. На данный момент новогодняя ярмарка закрыта, а полиция проводит расследование.
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Взято отсюда
01.01.2024