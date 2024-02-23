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Мужчина после развода 10 лет жил в канализации

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В Тольятти мужчина после развода ушел из семьи и считался пропавшим, “КП-Самара”.

Мужчина после развода 10 лет жил в канализации

Александр живет под люком.

Недавно в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце у дома в Тольятти. Подземный житель представился Александром и рассказал неравнодушным людям, как он там оказался. Тольяттинцы рассказали историю местному блогеру. Тот поехал на место, но не ожидал все-таки найти в колодце мужчину.

Однако он там был.

Александр рассказал волонтерам и блогеру, что живет так уже многие годы. Сколько именно — сказать не может. Но в колодце он поселился после того, как от него ушла жена.

После встречи блогер описал, что Александр вел себя спокойно, вежливо, пьяным не был. Хотя выглядел нездоровым.

Удивительно в это истории и то, что после публикации видео родственники Александра нашлись через несколько часов. Они считали его умершим. Родственники забрали мужчину к себе.

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Взято отсюда
23.02.2024

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