Мужчину, который избил кондуктора в трамвае, обвинили в мелком хулиганстве

Инцидент произошел вечером 28 февраля. В трамвае произошла драка между кондуктором и пассажиром.
Полиция ночью. ДТП.
Граждане сообщили о драке в отдел полиции по Индустриальному району, сообщает “Инцидент Барнаул”.
На место прибыл наряд ППС и задержал подозреваемого, доставив его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
В отношении обвиняемого составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях “Мелкое хулиганство”.
Ранее altapress.ru сообщал о конфликте между кондуктором трамвая и пассажиром.
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Взято отсюда
29.02.2024