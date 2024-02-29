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Мужчину, который избил кондуктора в трамвае, обвинили в мелком хулиганстве

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Инцидент произошел вечером 28 февраля. В трамвае произошла драка между кондуктором и пассажиром.

Мужчину, который избил кондуктора в трамвае, обвинили в мелком хулиганстве

Полиция ночью. ДТП.

Граждане сообщили о драке в отдел полиции по Индустриальному району, сообщает “Инцидент Барнаул”.

На место прибыл наряд ППС и задержал подозреваемого, доставив его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В отношении обвиняемого составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях “Мелкое хулиганство”.

Ранее altapress.ru сообщал о конфликте между кондуктором трамвая и пассажиром.

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Взято отсюда
29.02.2024

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