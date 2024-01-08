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Мужчину с татуировкой на шее ищут родственники в Барнауле

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Пропавшего зовут Евгений Шаврин. С 4 января 2024 о местонахождении 32-летнего мужчины ничего неизвестно, сообщается в паблике Barnaul 22.

Мужчину с татуировкой на шее ищут родственники в Барнауле

Пропал человек. Поиск пропавших.

Известно, что рост мужчины – 170 см. Телосложение худощавое, волосы русые. Перед исчезновением был одет в черные куртку, штаны и кроссовки.

Особые приметы: татуировка на шее и на руке, шрам на губе с правой стороны. Возможна хромота на левую ногу, а также частичная потеря памяти.

Тех, кто нашел Евгения, просят обратиться в полицию.

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Взято отсюда
08.01.2024

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