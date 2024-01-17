реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Если мужчину осудят по всей строгости, то на свободу он выйдет в 100 лет

На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

Фото: amic.ru

В Республике Алтай будут судить 85-летнего мужчину, которого ранее уже судили за совершение убийства, сообщает региональный СК.

Неоднократно судимый мужчина вышел на свободу в июле 2023 года и снял у знакомых жилье в одном из домов в Горно-Алтайске.

“Ночью 6 сентября обвиняемый после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей с приятелем ссоры клинком ножа и кулаком со значительной силой  нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки”, – рассказали в ведомстве.

64-летний местный житель от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Рецидивист находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

17.01.2024

 Новости Алтай

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

17.01.2024

 Новости Алтай

Когда в Алтайском крае будет режим «черного неба» и морозы до -35: изучаем прогноз

17.01.2024

 Новости Алтай

Когда в Алтайском крае будет режим «черного неба» и морозы до -35: изучаем прогноз

17.01.2024

 Новости Алтай

Отбросило на встречку. На Павловском тракте массовое ДТП с «Ладами» и «Тойотой»: есть пострадавшие

17.01.2024

 Новости Алтай

Отбросило на встречку. На Павловском тракте массовое ДТП с «Ладами» и «Тойотой»: есть пострадавшие

17.01.2024

 Новости Алтай

Главные аварии впереди: что будет с ценами на бензин после ЧП на ЛУКОЙЛе

17.01.2024

 Новости Алтай

Главные аварии впереди: что будет с ценами на бензин после ЧП на ЛУКОЙЛе

17.01.2024

 Новости Алтай

«Это приведет к коллапсу». Эксперты — о том, может ли прослушка в кабинетах врачей появиться по всей России

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске