На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

Если мужчину осудят по всей строгости, то на свободу он выйдет в 100 лет

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В Республике Алтай будут судить 85-летнего мужчину, которого ранее уже судили за совершение убийства, сообщает региональный СК.

Неоднократно судимый мужчина вышел на свободу в июле 2023 года и снял у знакомых жилье в одном из домов в Горно-Алтайске.

“Ночью 6 сентября обвиняемый после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей с приятелем ссоры клинком ножа и кулаком со значительной силой нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки”, – рассказали в ведомстве.

64-летний местный житель от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Рецидивист находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Взято отсюда