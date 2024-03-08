На Алтае мужчина из ревности до смерти избил сожительницу

Сельчанина будут судить

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Республике Алтай будут судить 35-летнего жителя села Катанда, который до смерти избил сожительницу, сообщает региональный Следком.

Инцидент случился в ночь на 23 декабря. Пьяный мужчина из чувства ревности начал бить возлюбленную на улице Советской. Когда та упала, он приволок ее домой, где продолжил бить потерпевшую до потери сознания. Травмы оказались настолько тяжелыми, что 35-летняя сельчанка вскоре скончалась на месте.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас он находится под стражей и ждет суда.

Взято отсюда