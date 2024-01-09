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На Алтае мужчина столкнул в погреб родственницу и напал на фельдшера

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Жительница села Шебалино упала в погреб и обратилась в скорую помощь, но на прибывших медиков напал ее брат, сообщает “КП-Барнаул”.

На Алтае мужчина столкнул в погреб родственницу и напал на фельдшера

Скорая помощь.

Пострадавшая рассказала, что в погреб ее толкнул брат.

Когда на вызов прибыла скорая, на медика напал неадекватный мужчина. В результате происшествия фельдшер уехала с травмой ноги.

Прокурор Алтайского края поручил территориальному прокурору провести проверку по сообщению о применении насилия к фельдшеру скорой помощи.

Ранее барнаульцы пожаловались на агрессивных работников скорой помощи.

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Взято отсюда
10.01.2024

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