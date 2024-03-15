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На Алтае мужчину будут судить за поджог отделения полиции

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Житель Республики Алтай предстанет перед судом за поджог здания отделения полиции, сообщает СУ СК по региону.

На Алтае мужчину будут судить за поджог отделения полиции

Суд, Фемида.

Обвиняемый поджег и бросил в здание отделения полиции в Чемале четыре стеклянные банки с легко воспламеняющейся жидкостью. Загорелись фасад и входная дверь.

Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Никто не пострадал. Возгорание быстро потушили, нарушителя задержали.

Рассматривать дело будет Чемальский районный суд.

Ранее сибиряк поджигал машины в Барнауле за денежное вознаграждение.

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Взято отсюда
15.03.2024

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