На Алтае мужчину будут судить за поджог отделения полиции

Житель Республики Алтай предстанет перед судом за поджог здания отделения полиции, сообщает СУ СК по региону.
Суд, Фемида.
Обвиняемый поджег и бросил в здание отделения полиции в Чемале четыре стеклянные банки с легко воспламеняющейся жидкостью. Загорелись фасад и входная дверь.
Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Никто не пострадал. Возгорание быстро потушили, нарушителя задержали.
Рассматривать дело будет Чемальский районный суд.
Ранее сибиряк поджигал машины в Барнауле за денежное вознаграждение.
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Взято отсюда
15.03.2024