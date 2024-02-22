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На Алтае подросток получил шесть лет колонии за убийство

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17-летний парень до смерти избил односельчанина за оскорбление матери

На Алтае подросток получил шесть лет колонии за убийство

Суд признал 17-летнего парня виновным / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 17-летний житель Зонального района получил шесть лет колонии за убийство односельчанина, сообщили в региональном Следкоме.

Преступление он совершил 3 мая 2023 года. Во время распития спиртного парень набросился на местного жителя, который оскорбил его мать, и нанес ему множественные удары руками, ногами и металлическими предметами по телу и голове.

После этого 53-летний потерпевший скончался и несовершеннолетний вместе с 44-летним знакомым закопали труп на участке. Но уже через несколько дней тело нашли полицейские и юноша во всем сознался.

По решению суда ближайшие шесть лет парень проведет в воспитательной колонии. Его знакомый, который помог спрятать убитого, получил штраф.

Взято отсюда

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