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На Алтае подросток получил реальный срок за убийство

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Подросток убил односельчанина в Зональном районе. Ему дали шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

На Алтае подросток получил реальный срок за убийство

Удар, кулак.

Региональный Следком сообщает, что в мае 2023 года 17-летний подросток убил односельчанина.

Двое приятелей распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Парень из-за оскорблений избил мужчину ногами и руками, а также металлическими предметами в область головы и тела.

От полученных травм 53-летний житель скончался на месте. Подросток хотел скрыть преступление вместе со своим 44-летним знакомым, вместе они закопали тело на приусадебном участке.

Но труп нашли и обнаружили на нем признаки насильственной смерти. Свою вину подросток отрицать не стал и дал признательные показания.

Парня признали виновным в убийстве и назначили ему шесть лет в воспитательной колонии. Его подельника признали виновным по ч.2 ст. 316 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.

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Взято отсюда
22.02.2024

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