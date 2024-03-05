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На Алтае при пожаре погибли двое детей, которых заперли дома родители

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Трагедия случилась в селе Турочак Республики Алтай — погибли двое детей.

На Алтае при пожаре погибли двое детей, которых заперли дома родители

Огонь. Пожар.

Родители заперли входную дверь в дом, а сами уехали в магазин.

Дома оставались 13-летняя девочка и годовалый ребенок, сообщает “Интерфакс”. Начался пожар.

На место ЧП прибыли пожарные расчеты. При ликвидации огня пожарные обнаружили внутри дома двоих детей без чувств. Они погибли.

Причины пожара не указываются.

Ранее в Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь. Тела погибших обнаружили уже после тушения.

По предварительным данным, отец использовал для разжигания печи горючую жидкость, часть ее попала на пол и в дальнейшем воспламенилась. В момент пожара в доме находилось трое детей, двоим удалось выйти.

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Взято отсюда
05.03.2024

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