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На Алтае пьяный мужчина врезался в грузовик и избил сотрудника ГИБДД

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Сельчанина будут судить

На Алтае пьяный мужчина врезался в грузовик и избил сотрудника ГИБДД

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанет 59-летний житель Павловского района, обвиняемый в совершении ДТП и избиении полицейского.

Как сообщили в региональном Следкоме, в ноябре 2023 года в селе Павловск пьяный мужчина возле магазина врезался в грузовик с продуктами и скрылся.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя и доставили его в медучреждение на освидетельствование. Там сельчанин ударил инспектора в лицо и повалил на пол.

Теперь мужчину ждет суд. Отмечается, что ранее его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение.

Взято отсюда

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