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На Алтае ребёнок насмерть замерз в доме, пока мать праздновала Новый год

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Другой ребёнок с переохлаждением попал в больницу

На Алтае ребёнок насмерть замерз в доме, пока мать праздновала Новый год

Дом, где погибли дети/ Фото: altai.sledcom.ru

Новорожденный мальчик погиб, а его двухлетний брат попал в больницу в Республике Алтай из-за того, что их мать оставила малолетних детей в неотапливаемом доме без продуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. 

Трагедия случилась в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай. 31 декабря 2023 года 21-летняя девушка уехала в соседний поселок, оставив своих детей в доме без отопления и продуктов. Вечером 3 января близкий родственник детей пришёл проведать семью и нашёл в доме тело четырехмесячного мальчика и ещё живого, замерзающего двухлетнего брата. 

По предварительным данным, смерть новорожденного наступила из-за переохлаждения. Двухлетнего мальчика доставили в одно из отделений республиканской больницы, где ему оказали медпомощь. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Следователи возбудили против матери детей уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас следком собирает доказательства и устанавливает причины произошедшего. Также следователи должны будут тщательно изучить условия жизни и воспитания малолетних детей, а также работу с семьей органов системы профилактики района.

Взято отсюда

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