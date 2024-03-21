На Алтае школьники «собирали дань» с других учеников. Против них возбудили уголовное дело

В отношении учеников Кош-Агачской школы возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Задержанный в наручниках.

Школьники с угрозами и применением насилия требовали от девятиклассников передавать им деньги на протяжении нескольких месяцев.

Также уголовное дело возбудили в отношении заместителя директора школы. Его подозревают в халатности: работнику было известно о происходящем, но он не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.

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Взято отсюда

22.03.2024