На Алтае школьники «собирали дань» с других учеников. Против них возбудили уголовное дело

В отношении учеников Кош-Агачской школы возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает СУ СК по Республике Алтай.
Задержанный в наручниках.
Школьники с угрозами и применением насилия требовали от девятиклассников передавать им деньги на протяжении нескольких месяцев.
Также уголовное дело возбудили в отношении заместителя директора школы. Его подозревают в халатности: работнику было известно о происходящем, но он не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Обстоятельства произошедшего устанавливают.
Ранее в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.
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Взято отсюда
22.03.2024