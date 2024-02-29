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На Алтае суд отказался снизить срок водителю, сбившему двух человек на остановке

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Пострадавший мужчина скончался на месте, а женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести

На Алтае суд отказался снизить срок водителю, сбившему двух человек на остановке

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае оставили без изменения приговор водителю, которой в состоянии опьянения сбил двух человек на остановке общественного транспорта, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ДТП произошло 12 марта 2023 года в Новоалтайске возле СНТ “Надежда”. Молодой человек управлял автомобилем Mazda MPV, принадлежавшим его другу, который также находился в салоне машины.

“Несмотря на то, что на месте происшествия осталась тяжело травмированная женщина, все находившиеся в салоне автомобиля граждане, не оказав ей помощь, покинули место ДТП”, – подчеркнули в ведомстве.

Изначально друзья пытались запутать следствие при установлении водителя и указывали друг на друга. Виновника помогли выявить судебные экспертизы.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 1,8 млн рублей.

“Вышестоящий суд оставил приговор без изменения”, – добавили в прокуратуре.

Взято отсюда

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