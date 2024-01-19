На Алтае суд с присяжными оправдал женщину, ранее признавшую вину в случайной смерти бизнесмена

Коллегия присяжных полностью оправдала женщину, обвинявшуюся в умышленном убийстве славгородского предпринимателя Сергея Жабина. 11 января Славгородский городской суд согласился с их вердиктом, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Между тем, три года назад она призналась, что выстрелила в мужчину из пистолета случайно, после чего суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности. Вот подробности этой запутанной истории.

Пистолет. Криминал.

Слухи

Слухи о трагическом инциденте в новогодние каникулы 2021 года быстро распространились по Славгороду и Яровому.

Говорили, будто бы во время праздничного застолья в Славгороде с участием экс-сотрудницы яровского санатория «Химик», а в тот момент безработной Марины К. от выстрела в голову погиб предприниматель Сергей Жабин (его статус ИП прекращен 7 января 2021 года в связи со смертью, указано в ЕГРЮЛ).

Внимание инцидент привлек еще и потому, что погибший был братом Юрия Жабина, известного в тех краях человека – владельца оздоровительного центра «Алтайхимпром» (он же санаторий «Химик») и депутата горсовета.

Полиция Славгорода.

Суды

А вскоре стало понятно: это вовсе не слухи. Марина К. написала явку с повинной – рассказала, что пистолет держала руках, но случайно сильно нажала на спусковой крючок. Умысла на причинение смерти не имела.

Краевой следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. И уже в апреле 2021-го дело поступило в Славгородский горсуд судье Ольге Филипповой.

Марина К. вину в предъявленном ей обвинении на суде признала. Признания, впрочем, было недостаточно. Суд изучал показания свидетелей и экспертизы около года, и, наконец, в феврале 2022-го ее признали виновной в преступлении по статье 109 УК РФ (часть 1).

Славгородский городской суд.

Наказание

Причинение смерти по неосторожности – преступление небольшой тяжести, по крайней мере часть 1-я. Так что и наказание, вынесенное судом, было относительно мягким: 1,5 года ограничения свободы.

Плюс – выплата родственникам затрат на погребение (84 тыс. рублей) и компенсации морального вреда (по 350 тыс. каждому из двух детей погибшего).

Автомобиль осужденной предполагалось продать, чтобы обеспечить исполнение приговора. Но приговор так и не вступил в силу.

Суд. Судебные иски. Документы.

Пистолет

Однако вернемся все же к судебному процессу №1 (апрель 2021 года – февраль 2022-го) и первому приговору, в котором подробно изложены обстоятельства трагедии.

Но оговоримся: изложены они по показаниям, которые Марина К. дала на предварительном следствии, а также по протоколу ее явки с повинной. На суде давать показания она отказалась.

Злополучное застолье, в котором участвовали двое старых знакомых, проходило долго: с 3 по 7 января, Дело было в административном здании, принадлежавшем Сергею Жабину. Кое-где в приговоре здание называют фермой – мужчина занимался животноводством.

Отмечали праздники на втором этаже, где у предпринимателя был и кабинет, и спальня – он жил здесь последние года два.

Алкоголь. Застолье.

7 января днем мужчина «достал из пакета пистолет черного цвета, сообщив, что указанный пистолет является боевым, и принадлежит ему с «девяностых»».

Это был ТТ (конструкции Токарева) польского изготовления и 1951 года выпуска. Предприниматель зарядил его и предложил женщине подержать – она отказалась. Все события произошли ближе к 22:00. Оба смотрели телевизор, а сама женщина к этому времени употребила уже около 300 граммов водки.

Выстрел

Примерно в это время мужчина снова достал пистолет, утверждала она на предварительном следствии. И вновь предложил ей его подержать – по словам женщины, делал он это настойчиво.

«Она встала, подошла к нему, взяла из его рук пистолет, после чего стала «вертеть» пистолет в руках, сказала, что пистолет тяжелый. Далее она стала изучать его, так как ранее никогда не держала оружие», – приводит ее показания приговор.

Пистолет. Оружие.

С пистолетом она проделывала разные манипуляции, и в какой-то момент «поднесла указательный палец правой руки к курку». Внимания на мужчину не обращала. И затем случайно сильнее нажала пальцем на спусковой крючок, «не посмотрев, куда направлено дуло» – так, повторимся, она сообщила на следствии.

Услышав сильный грохот, она «бросила пистолет на пол и стала кричать», «была напугана произошедшим и попятилась в другую комнату», «у нее было состояние паники, страха, шока».

А когда вернулась, увидела: мужчина лежит на полу на животе, рядом с головой – много крови. «Умысла на убийство у нее не было, так как у них были всегда хорошие, бесконфликтные отношения», – приводит и эти показания приговор.

Уголовное дело.

Версия

Выше мы написали, что женщина призналась в том, что совершила. Но призналась все же не сразу. Изначально распространялась другая версия: «застрелился».

Продвигал ее, в частности, мужчина, которого в приговоре называют где-то свидетелем №5, а где-то водителем (возможно, бывшим) оздоровительного центра «Алтайхимпром». Он привез Марину К. к зданию в январе и подвозил к долгому застолью необходимые продукты.

Именно он сообщил, что предприниматель застрелился, всем его родственникам и знакомым. А сразу после случившегося по просьбе Марины К. прибыл на место происшествия, забрал ее и отвез сначала в гостиницу «Славгород», а на следующий день – домой.

Он же, по ее просьбе, попросил работников фермы никому не рассказывать о том, что она была с погибшим.

Впрочем, версию о самоубийстве излагала поначалу и сама Марина К. – она сказала об этом знакомым и матери. Но в дальнейшем она все же решилась на явку с повинной.

“Гостиница Славгород”

Прокурор

После того, как в Славгороде ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности, вердикт попытались обжаловать как дети погибшего (их признали потерпевшими), так и прокурор и даже сама подсудимая.

Прокуратура считала, что преступление женщины должно быть переквалифицировано на более тяжкое. И, вынося приговор, суд учел только позицию обвиняемой (позицию ведомства выразил зампрокурора каря Петр Новиков).

Женщина не могла произвести выстрел, не осознавая этого, указывал Новиков. Ведь нижняя часть дула, как показала экспертиза, плотно прилегала к голове погибшего.

Родственники

Дети погибшего тоже считали, что Славгородский горсуд не учел экспертизы, которые доказывали: женщина совершила преступление умышленно.

Новые деревья на проспекте Ленина в Барнауле у здания краевого суда.

Прижав дуло к голове предпринимателя, она предвидела возможность наступления летального исхода, утверждали они. К тому же после выстрела она постаралась скрыть доказательства – стерла отпечатки с оружия и дала указания свидетелям лгать об ее отсутствии на месте преступления.

Да еще и прихватила с собой два телефона предпринимателя, уничтожив в дальнейшем все входящие и исходящие вызовы и сообщения – это установили путем запроса детализации телефонных соединений. Судья должна была принять дать этим фактам оценку.

Более того, эксперты обнаружили на ладонях погибшего следы пороховых газов. Означает это, скорее всего, одно: он хотел защититься или отбить руку стрелявшего. Говорить о случайном нажатии на спусковой крючок в таких обстоятельствах нельзя.

Суд. Судебные иски. Документы.

Умысел

Представитель потерпевших адвокат Виктор Чумаков тоже зачитал в краевом суде аргументы, после чего изложил свою версию произошедшего.

В течение четырех суток на фоне длительного злоупотребления спиртным между участниками застолья произошел межличностный конфликт, предположил он.

Конфликт развивался. И у Марины К. возникло чувство личной неприязни. Она схватила со стола со стола огнестрельное оружие – пистолет конструкции Токарева (ТТ), заряженный боевыми патронами, и совершила убийство.

Суд. Судебный процесс.

Жалобы

Надо сказать, что судьи Алтайского краевого суда все поданные по делу жалобы и представление прокурора оставили без рассмотрения.

Но решили при этом, что основания для переквалификации действий женщины на более тяжкую статью есть. Они отметили, что еще при составлении обвинительного заключения были допущены нарушения требований УПК РФ.

«Судом данные нарушения оставлены без внимания, что привело к вынесению незаконного и необоснованного приговора», – заключили судьи.

В апреле 2022 года приговор отменили, дело отправили Славгородскому межрайонному прокурору, а жалобу осужденной оставили без рассмотрения.

Суд, Фемида.

Присяжные

По второму кругу Славгородский горсуд начал рассматривать дело только в январе 2023-го. В судебном процессе №2 Марина К. вновь проходила обвиняемой. На этот раз ее обвиняли по статье 105 УК (часть 1) – убийство, или умышленное причинение смерти другому человеку.

Наказание по этой статье, как вы понимаете, куда более жесткое – лишение свободы на 6-15 лет. По ее ходатайству, дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

Между тем, на фоне выводов краевого суда новый приговор в Славгороде выглядит неожиданным. 11 января судья согласился с вердиктом коллегии присяжных, вынесенным еще 26 декабря.

Присяжные признали доказанным, что в январе 2021 года из пистолета ТТ, заряженного боевыми патронами, «с близкого расстояния произведен выстрел в голову Ж. , в результате чего наступила смерть последнего».

А вот то, что Марина К. совершила указанные действия, будучи в алкогольном опьянении, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, они, наоборот, сочли не доказанным.

Славгородский городской суд.

Итог рассмотрения дела судом: оправдательный приговор.

«Гражданка К. признана невиновной по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и оправдана в связи с вынесением в отношении нее коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта», – рассказала пресс-служба судов.

Приговором суда от 11 января 2024 года за Мариной К. признано право на реабилитацию. Но этот приговор еще не вступил в силу.

Представитель потерпевших Виктор Чумаков сообщил altapress.ru, что его клиенты намерены его обжаловать.

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Взято отсюда

19.01.2024