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На Алтае в ДТП пострадали два водителя, которые ехали без прав

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Медпомощь также потребовалась одному пассажиру

На Алтае в ДТП пострадали два водителя, которые ехали без прав

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 24 февраля около 3 часов ночи в селе Ябоган Усть-Канского района.

35-летняя жительница села Усть-Кан во время движения на Subaru Legacy выехала на встречную полосу, где столкнулась с Subaru Impreza. Им управлял 24-летний парень.

В результате ДТП госпитализировали двух автомобилистов и 38-летнего пассажира Subaru Legacy. Как выяснили полицейские, у водителей не было прав.

Взято отсюда

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