На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных горных баранов

Алтайских горных баранов стало больше за последние 10 лет, сообщает “Катунь 24”.
Дуэль горных баранов на Алтае
В трансграничной зоне России и Монголии обитает более 6 тыс. особей горных баранов. Известно, что сейчас их более чем на 2 тыс. больше, чем в 2017 году. Учет численности животных ведут с 2014 года.
Специалисты Сайлюгемского нацпарка, где обитают бараны, связывают рост их численности с эффективной охраной территории.
Алтайский горный баран — один из приоритетных видов для охраны в России. Вид обитает исключительно в приграничных с Монголией районах.
Ранее красная книга Алтайского края пополнилась новыми видами насекомых и птиц.
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Взято отсюда
13.01.2024