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На Алтае возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка

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Местонахождение юноши неизвестно с 5 марта

На Алтае возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка

Фото пропавшего / СУ СКР по Алтайскому краю

16-летний подросток пропал в Змеиногорске Алтайского края. Местонахождение юноши неизвестно с 5 марта – ночью он ушел из дома знакомых и с тех пор о нем ничего неизвестно, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

На вид парню 16 лет, он невысокого роста (165 см) и худощавого телосложения. В последний раз его видели в черной куртке без капюшона, в серых спортивных штанах Fila с надписью красно-белого цвета, красно-черных зимних кроссовках и черной шапке с синей надписью Nike.

Всем, кто что-либо знает об исчезновении либо местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8 (385 8) 721-732, 8 999 331-04-81 или 112.

Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. Поиски подростка продолжаются, также назначены генетические экспертизы и проводятся допросы очевидцев.

Взято отсюда

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