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На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

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Следователи возбудили уголовное дело

На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

Выборы президента России / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Майма Республики Алтай местная жительница попыталась вылить раствор зеленки и керосина в урну для бюллетеней в избирательном участке на улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе Следкоме региона.

Злоумышленницу остановили члены избиркома и полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Женщина задержана.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

15 марта зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить безопасность на избирательных участках из-за людей, которые приходили туда с зеленкой, а также устраивали поджоги.

Взято отсюда

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