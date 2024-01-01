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На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет, где сбил двух женщин

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Люди получили травмы различной степени тяжести

На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет, где сбил двух женщин

Фото: Инцидент Барнаул

В Топчихинском районе 1 января произошло серьезное ДТП с пострадавшими: сразу двух человек сбил водитель в кювете. Туда он съехал, не справившись с управлением. По злополучному стечению обстоятельств там же на несколько минут раньше оказались пассажиры другого автомобиля, который тоже стащило с проезжей части.

“Автомобиль “Акура” под управлением 28-летнего мужчины также не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, где в последствии допустил наезд на двух женщин, 1990 и 1987 годов рождения, которые находились вблизи автомобиля “Опель”. В результате ДТП две женщины получили травмы различной степени тяжести”, – рассказали подробности “Инцидент Барнаул” в Госавтоинспекции.

Взято отсюда

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