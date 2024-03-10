На авианосце, груженном боеприпасами, произошел пожар

На британском авианосце HMS Queen Elizabeth в Шотландии произошел пожар. Об этом со ссылкой на источники пишет портал UK Defence Journal.

Авианосец «Королева Елизавета».

Пострадавших нет. Известно, что пожар быстро потушили.

Огонь вспыхнул во время того, как авианосец вошел в порт Гленмаллен для разгрузки боеприпасов. После этого он должен был отправиться в другое место на ремонт.

Справка

HMS Queen Elizabeth — британский авианосец головной из серии типа «Королева Елизавета». Введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. Рассчитан на использование самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки

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Взято отсюда

10.03.2024