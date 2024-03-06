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На блогера Анатолия Шария совершено покушение в Испании

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В момент нападения он находился в машине вместе с женой

На блогера Анатолия Шария совершено покушение в Испании

Анатолий Шарий / Фото: sharij.net

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что днем 6 марта его пытались убить.

“Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием”, – написал Шарий.

Он отметил, что в момент нападения находился в машине вместе с женой. Нападавших было двое – один с оружием, а второй наблюдал за обстановкой.

“Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами и фамилиями. Сегодня покушение происходит”, – добавил Шарий.

Шарий несколько лет с семьей проживает в Испании, на Украине против него возбуждено большое количество уголовных дел, ему грозит пожизненное заключение. Ранее его дом закидали бутылками с коктейлем Молотова.

Взято отсюда

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