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На Чуйском тракте перевернулся бензовоз. Ввели ЧС

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На Чуйском тракте перевернулся бензовоз Sitrak. Из-за происшествия на дорогу вылился дизель, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Алтай.

На Чуйском тракте перевернулся бензовоз. Ввели ЧС

Sitrak.

Грузовик перевернулся в Кош-Агачском районе днем 12 марта. Сообщается, что за рулем находился 42-летний мужчина. Он не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.

Мужчину с травмой позвоночника доставили в больницу. В отношении его возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений).

На Чуйском тракте перевернулся бензовоз. Ввели ЧС

Sitrak. МВД по Республике Алтай

Когда грузовик перевернулся, разлилось его содержимое. Это топливо объемом 5 тонн. В Кош-Агачском районе ввели режим ЧС муниципального уровня. Для ликвидации привлекли 32 человека и 13 единиц техники.

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Взято отсюда
12.03.2024

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