На глубине 28 этажей застряли российские горняков. Сотни спасателей разбирают завал

Обвал породы на руднике «Пионер» в Амурской области заточил 13 человек под землей. ЧП произошло вечером 18 марта. Людей все еще не спасли.

Рудник «Пионер» в Амурской области.

На территорию прибыли спасатели из разных регионов Дальнего Востока, включая Приморский, Хабаровский край, Якутию. Работают на месте и специалисты Зейского пожарно-спасательного гарнизона. В общей сложности более 200 спасателей разбирают завалы.

Шахтеры застряли на глубине больше сотни метров. Это больше 28 этажей. Людей засыпало грунтом объемом в 9 тыс. квадратных кубометров.

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Взято отсюда

20.03.2024