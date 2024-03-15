реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На избирательном участке в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сейчас голосование штатно продолжается в другую урну

На избирательном участке в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Женщину, которая вылила жидкость в ящик для голосования, задержали на московском избирательном участке, ей грозит уголовное наказание. Как сообщает ТАСС, ящик примерно со 100 бюллетенями опечатали.

“В урне – порядка 100 бюллетеней. Ситуация произошла на УИК № 690. Нарушительница задержана, ее опрашивает полиция. Однозначно за данное нарушение – уголовное наказание”, – рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Инцидент произошел сегодня. На записи камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. Сейчас голосование штатно продолжается в другую урну.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для…

Автомобиль полиции. Архивное фото Женщина подожгла урну для бюллетеней на…

Минюст расширил список иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото Актер Семен Трескунов* и…

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото Задымление произошло на избирательном…

В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два…

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Двое сотрудников коммунальной службы погибли…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp