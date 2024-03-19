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На Камчатке нашли тела двоих пропавших под лавиной туристов

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На Камчатке 18 марта сошла лавина. Группу из 11 человек завалило, сообщают «Известия».— днем 19 ма

На Камчатке нашли тела двоих пропавших под лавиной туристов

Горы. Лавина.

Девять человек смогли вырваться из снежного плена в районе Красноармейского перевала. Тело одного туриста нашли в тот же день, а второго — 19 марта.

Что произошло

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России днем 18 марта поступила информация о ЧП на Дальнем Востоке.

Отдыхающие совершали тур на лыжах из Пиначево в Налычево. За два дня они планировали дойти до горячих источников. Внезапно погода изменилась, поднялся сильный ветер, который сбросил их в кулуар. После чего на туристов сошла лавина.

Группу из 11 туристов накрыло лавиной в Елизовском районе.

На Камчатке нашли тела двоих пропавших под лавиной туристов

Камчатка.

Список попавших под лавину

Согласно информации Telegram-канала о происшествиях «112», среди попавших под лавину оказались:

  1. Пылев Г. А.
  2. Пылев А. А.
  3. Игнат В. В.
  4. Некрасова Т. П.
  5. Кочетов А. В.
  6. Рахматуллина Ю. С.
  7. Рахматуллин Р. Х.
  8. Айкина Е. В.
  9. Шишина В. Н.
  10. Скрипаченко А. Ю.
  11. Руководитель: Чепуштанов А. Д.

44-летняя Некрасова Татьяна и 19-летний Глеб Пылев погибли.

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Взято отсюда
19.03.2024

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