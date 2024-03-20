На Кологривого составили протокол за дебош в баре и отправили в спецприемник

Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП “Мелкое хулиганство” суд примет утром в четверг, 21 марта

Никита Кологривый / Кадр из сериала “Слово пацана” (2023)

Полиция составила на актера Никиту Кологривого административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

Артиста поместили в спецприемник. Решение о наказании по части первой статьи 20.1 КоАП “Мелкое хулиганство” суд примет утром в четверг, 21 марта.

Напомним, что актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске. Это связано с дебошем, который артист накануне устроил в одном из местных ресторанов. После этого актер планировал улететь в Москву, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать. Теперь звезде сериала “Слово пацана” может грозить даже арест.

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