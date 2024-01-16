На обломках беспилотника в Воронеже заметили оскорбительные надписи

Жители Воронежа заметили оскорбления, написанные на украинском дроне, сообщает “Лента.ру”.
Военный дрон, беспилотник.
Горожане показали находку на видео и опубликовали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
Также обломки одного из сбитых дронов попали в одну из городских квартир. Там находилась 10-летняя девочка, которая получила незначительные ранения рук и ног.
Ранее дрон врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса в Курске ночью.
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Взято отсюда
17.01.2024