На обломках беспилотника в Воронеже заметили оскорбительные надписи

Жители Воронежа заметили оскорбления, написанные на украинском дроне, сообщает “Лента.ру”.

Военный дрон, беспилотник.

Горожане показали находку на видео и опубликовали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Также обломки одного из сбитых дронов попали в одну из городских квартир. Там находилась 10-летняя девочка, которая получила незначительные ранения рук и ног.

Ранее дрон врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса в Курске ночью.

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Взято отсюда

17.01.2024